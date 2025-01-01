Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 108: Ein gefährlicher Passagier
44 Min.Ab 12
Bei einem Autounfall wird eine Mutter schwer verletzt. Der Grund für den Unfall ist unklar. - Ein Mann wird nach einem Heimwerkerunfall in die Notaufnahme gebracht. Allerdings wird klar, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt hat. Hat sein Schwager ihn mit voller Absicht verletzt? - Ein Jugendlicher hat sich verletzt, als er die Kellertreppe hinuntergestürzt ist. Eigentlich ein Routinefall für die Spezialisten, doch der Mann soll nicht ihr einziger Patient bleiben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
