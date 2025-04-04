Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 119 vom 04.04.2025
Folge 119: Gleich zurück

44 Min. Ab 12

Eine junge Frau findet ihre Neffen allein in der prallen Sonne im Auto. Sie wählt den Notruf und versucht vergeblich, die Kinder aus dem Wagen zu befreien. - Die Zollbeamten staunen nicht schlecht, als sie im Kiosk von einer Elfjährigen bedient werden. - Eine junge Frau wird von ihrer Mutter in die Notaufnahme begleitet. Sie hat eine Verbrennung an der Hand. Unregelmäßige Herzschläge, Haarausfall und ein neues Tattoo, bringen die Spezialisten auf die richtige Fährte.

