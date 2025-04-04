Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 119: Gleich zurück
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Eine junge Frau findet ihre Neffen allein in der prallen Sonne im Auto. Sie wählt den Notruf und versucht vergeblich, die Kinder aus dem Wagen zu befreien. - Die Zollbeamten staunen nicht schlecht, als sie im Kiosk von einer Elfjährigen bedient werden. - Eine junge Frau wird von ihrer Mutter in die Notaufnahme begleitet. Sie hat eine Verbrennung an der Hand. Unregelmäßige Herzschläge, Haarausfall und ein neues Tattoo, bringen die Spezialisten auf die richtige Fährte.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1