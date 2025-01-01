Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 124: Joris ist weg
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Zeuge mitbekommt, dass ein Erstklässler schreiend von einem Unbekannten auf einem Fahrrad gejagt wird, ist der Junge verschwunden. - Eine Frau wird mit einer tiefen Schnittwunde in die Notaufnahme gebracht. Eine große Glasscherbe hat sich in ihre Hand gebohrt. - Als ein Junge von seinem Skateboard fällt, schießt es vor das BMX-Rad der Schwester. Sie knallt auf den Kopf und bleibt schwerverletzt liegen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1