Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 125: Falsches Spiel
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher, der aggressiv wird und ohne Anlass randaliert, fordert alles von den Spezialisten. - Eine Frau wird mit schwerem Husten und Kopfschmerzen in die Notaufnahme der Klinik am Südring gebracht. Wenig später bricht sie zusammen und die Ärzte haben keine andere Wahl, als sie vor eine schwierige Entscheidung zu stellen. - Als der Zoll bei einer jungen Azubine 60.000 Euro im Unterboden ihres Dienstwagens findet, muss diese beweisen, dass sie damit nichts zu tun hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1