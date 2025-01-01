Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 131: Getaway Bride
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten müssen einer Braut zur Hilfe kommen, die an einem der Fenster jener Kirche hängt, in der sie eigentlich heiraten sollte. - Die Spezialisten versorgen in der Notaufnahme nicht nur einen Mann, der sich aus Versehen Haarlack ins Gesicht gesprüht hat, sondern auch eine Urlauberin, die Opfer eines Raubüberfalls wurde. - Die Überprüfung eines Kleintransporters mit Schweizer Kennzeichen hält für die Beamten des Zolls einige Überraschungen bereit.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1