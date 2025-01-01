Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 135
44 Min.Ab 12

Unfall eines Linienbusses - während die Mediziner die Verletzten versorgen, ermitteln die Beamten einen unerwarteten Unfallverursacher. - Außerdem: Schlaganfall-Symptomatik bei einer jungen Frau. Doch die Untersuchung gibt Rätsel auf. - Und: Notfall auf einem Grillabend. Der Herr des Hauses leidet an Atemnot - doch ist wirklich seine Vorerkrankung dafür verantwortlich oder hat der Gast der Familie, eine merkwürdige junge Frau, etwas damit zu tun?

SAT.1
