Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 141: Russisch angeln
44 Min.Ab 12
Der DLRG rettet einen leblosen Mann in Tauchermontur aus dem See. Er war mit seinem Sohn und dessen Freund campen. Doch die Jungs sind verschwunden. - In der Notaufnahme leidet eine Mutter unter Atembeschwerden. Dann bricht ihr Sohn unter Schmerzen zusammen. Gibt es eine Verbindung zwischen den Symptomen? - Auf dem Weg zum Flughafen baut ein Familienvater einen Unfall. Bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalls benimmt sich der Mann merkwürdig.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1