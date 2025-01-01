Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 147
Folge 147: Foolparty

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten finden eine benommene, klatschnasse Frau im Bikini, die offenbar auf die Straße gestürzt ist. Aber wo kam sie her? - Ein 13-Jähriger wird direkt vom Eishockeyfeld mit einer Platzwunde am Kopf in die Klinik am Südring gebracht. Eine frischgebackene Mutter leidet an Schwindelattacken. Ist die Patientin mit ihrer neuen Mutterrolle überfordert? Die Spezialisten finden ein Hämatom an ihrer Hüfte und sind sich sicher: Die junge Frau hat etwas zu verbergen.

