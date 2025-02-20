Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flug und Segen

SAT.1Staffel 5Folge 148vom 20.02.2025
Folge 148: Flug und Segen

44 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Ein Unfall auf der Autobahn hält die Spezialisten in Atem. Der Zugang zu den Opfern gestaltet sich schwierig, aber auch der Unfallhergang wirft Fragen auf. - Eine Mutter wird ins Krankenhaus gerufen, da ihre Tochter eingeliefert wurde. Die Überraschung ist groß, denn sie wurde seit langem vermisst.

