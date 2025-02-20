Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 148: Flug und Segen
44 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Ein Unfall auf der Autobahn hält die Spezialisten in Atem. Der Zugang zu den Opfern gestaltet sich schwierig, aber auch der Unfallhergang wirft Fragen auf. - Eine Mutter wird ins Krankenhaus gerufen, da ihre Tochter eingeliefert wurde. Die Überraschung ist groß, denn sie wurde seit langem vermisst.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1