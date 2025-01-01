Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 151
Folge 151: Der fabelhafte Flug der Amelie

44 Min.Ab 12

Die Feuerwehr wird zu einem Wohnungsbrand gerufen, ein Jugendlicher scheint in der Wohnung gefangen zu sein. Doch das ist noch nicht alles: an der Hauswand hängt ein Baby in schwindelerregender Höhe in einem Körbchen. - Eine schwangere Frau ist bei Renovierungsarbeiten gestürzt und sie vermutet, dass sich das Baby ankündigt. Ein bewusstloser Mann wird mitten im Wald gefunden. Die Spezis finden eine Schleifpur hinter ihm. Handelt es sich um ein Verbrechen?

