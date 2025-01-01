Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Trau Dich

SAT.1Staffel 5Folge 159
Trau Dich

Trau DichJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 159: Trau Dich

44 Min.Ab 12

Als Lisa den PKW ihres Freundes mit einer Damenhandtasche auf dem Beifahrersitz an einem alten Mühlturm entdeckt, ist sie sicher, dass er sie mit seiner Angestellten betrügt. Doch dann stößt Lisa im Turm auf ihre blutüberströmte Rivalin. Was ist mit ihr geschehen? Und wo steckt Stefan? Und: Ein übel zugerichteter Junge wird von seiner Freundin in die Notaufnahme gebracht - angeblich ist er von einer Gang vermöbelt worden. Die Eltern sind entsetzt und wollen die Polizei rufen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen