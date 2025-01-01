Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 161: Alles im Kasten
44 Min.Ab 12
Kopf nach hinten, Bauch rein, Po raus - Vicky lässt heiße Fotos von sich machen. Doch die romantische Industriekulisse wird zum Schauplatz eines schrecklichen Unfalls. Während die Höhenretter ganze Arbeit leisten, droht das Mädchen einen epileptischen Anfall zu erleiden ... Geteiltes Leid ist nicht immer halbes Leid: Ein zukünftiger Vater identifiziert sich so sehr mit seiner schwangeren Frau, dass es beinahe tödlich endet.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1