SAT.1Staffel 5Folge 164vom 17.09.2025
Folge 164: Kaufmerksamkeitsdefizit-Syndrom

44 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12

Eine Frau plündert das Paarkonto für impulsive Einkäufe und bringt ihren Freund damit zur Verzweiflung. Als der Freund nach Hause kommt, verletzt sie sich beim Bau eines neuen Schuhregals. - Zwei Stiefgeschwister verhalten sich seitdem sie in ihrer Patchworkfamilie zusammenleben zunehmend bedenklich. - Ein junges Pärchen hat tolle Neuigkeiten: sie bekommen ein Baby! Doch die Mutter des werdenden Vaters bleibt schnippisch und wirkt gekränkt ...

