Tödliches VersteckspielJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Tödliches Versteckspiel
44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Als ein Junge vor einem Hotel zusammenbricht, stehen die Spezialisten vor einem hochexplosiven Problem: Erdgas tritt aus! Das Gebäude muss evakuiert werden, doch was hatte das Kind im Dunkeln draußen verloren und wo steckt der Bruder des kleinen Gastes? - Wegen eines Streichs unter Kollegen ist ein Bauarbeiter in bedenklichem Zustand: Seine Stiefel wurden mit Bauschaum gefüllt, der nun wichtige Blutgefäße in seinen Beinen abdrückt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1