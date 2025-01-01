Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Udos Zaubershow
44 Min.Ab 12
Horrorszenario im Partykeller: Drei Männer wollten sich eigentlich nur zum Kartenspielen treffen, doch bald werden zwei von ihnen schwer verletzt und blutend am Boden gefunden. Vom dritten fehlt jede Spur. Hat ein Verbrechen stattgefunden? - Ein Vater trägt seine dehydrierte Tochter in die Notaufnahme. Die Angst um das kleine Mädchen ist groß. Als er dann auch noch einen plötzlichen Anfall von Atemnot erleidet, ist höchste Alarmstufe angesagt.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1