Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Verheerende Verwechslung
44 Min.Ab 12
Auf der Autobahn kommt es zu einem rätselhaften Unfall, als zwei Wagen scheinbar grundlos ineinander krachen. Als der vermeintliche Ersthelfer unter starkem Husten zusammenbricht, spitzt sich die Situation zu. Was hat es mit dem stechenden Geruch auf sich? Außerdem: Beim Paintball-Spielen hat sich ein junger Mann verletzt. Was zunächst wie ein eher harmloses Missgeschick aussieht, entpuppt sich als Wettlauf gegen die Zeit, weil sein Freund auf einmal Blut spuckt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1