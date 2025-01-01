Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Blutige Brennweite
44 Min.Ab 12
Brand in einer stillgelegten Fabrik: Ein Fotograf und sein Hobby-Model werden darin vermutet und vermisst. Starker Rauch behindert die Rettungsarbeiten der Spezialisten und die junge Frau ist in einer Art Geschirr gefangen ... - Ein Junggesellenabschied endet für den Bräutigam in der Notaufnahme. Es hat ihn nicht etwa übermäßiger Alkoholkonsum hierher gebracht. Dann zeigt ein weiterer Mann der Gruppe beunruhigende Symptome.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1