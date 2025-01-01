Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Reklamation
44 Min.Ab 12
Eine Frau muss am Telefon anhören, wie ihr Bruder mit dem Auto verunglückt. Er arbeitet bei einem Zirkus und war mit Lamas auf dem Weg zum Tierarzt! Als die Unfallstelle gefunden ist, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der schwerverletzte Fahrer und die vermutlich hochansteckenden Tiere sind verschwunden. Außerdem: Im Krankenhaus wird ein Vater behandelt, der von Tankstellenräubern niedergeschlagen wurde, die dann mit dem Familienauto flüchteten.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
