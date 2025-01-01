Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 37
Folge 37: Heißer Draht

44 Min.Ab 12

Eine Jugendliche sitzt mit ihrem schwer verletzten Kumpel in einer Baggerschaufel an einem Kran fest - in 15 Metern Höhe! Der junge Mann hat sich beim Versuch, beide zu befreien, schwer verletzt. Die Spezialisten versuchen, die Jugendlichen per Handykontakt zu finden, doch der Akku geht zur Neige. - Eine Patientin ist der irrigen Überzeugung, dass sie todkrank sei. Doch dann zeigt stattdessen plötzlich ihre Schwester Symptome, die ein Eingreifen notwendig machen.

SAT.1
