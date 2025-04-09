Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 43: Von Baggern und Bomben
44 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Ein Familienvater wurde von einer Baggerschaufel eingeklemmt und kann sich nicht selbst befreien. Plötzlich stellen die Spezis auch noch fest, dass der Mann wohlmöglich auf einer alten Fliegerbombe liegt, die jederzeit hochgehen könnte! - Zwei Motorradfans haben sich beim Schrauben an ihren Maschinen verletzt. Während der eine verarztet wird, erleidet der andere plötzlich einen Krampfanfall! Die Spezis stehen vor einem Rätsel.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1