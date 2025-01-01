Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Hochzeitscrash

SAT.1Staffel 5Folge 44
Der Hochzeitscrash

44 Min.Ab 12

Der schönste Tag endet in einem Albtraum. Eine Hochzeitskutsche verunglückt auf dem Weg zur Feier. Die Braut ist verletzt und der Bräutigam vermisst. Wie kam es zu diesem Unfall und könnte das durchgegangene Pferd der Allgemeinbevölkerung gefährlich werden? Eine junge Frau wird mit Krampfanfällen ins Krankenhaus gebracht. Sie leidet zudem an drastischen Erinnerungslücken. Weitere Untersuchungen bringen eine dramatische Wende: Wurde die Frau Opfer eines Verbrechens?

SAT.1
