Auf Streife - Die Spezialisten

Wie von der Tarantel gestochen

SAT.1Staffel 5Folge 45
Wie von der Tarantel gestochen

Folge 45: Wie von der Tarantel gestochen

44 Min.Ab 12

Die Frau eines verunfallten Radfahrers glaubt, dass ein streitlustiger Nachbar durchgedreht ist und ihren Mann umgefahren hat. Doch bei der Behandlung kommt der vermeintliche Täter, der ebenfalls verletzt ist, wieder zu sich - und erleidet eine Panikattacke. Was steckt wirklich hinter dem Unfall? Und: Eine Frau ist nach einem nur kurzen Sonnenbankbesuch völlig verbrannt. In der Notaufnahme bricht die Patientin zusammen und muss auf die Intensivstation.

