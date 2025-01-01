Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Mahnwache

SAT.1Staffel 5Folge 46
Folge 46: Mahnwache

44 Min.Ab 12

Bei einem verhängnisvollen Unfall auf einer vielbefahrenen Straße wurde ein kleiner Junge schwer verletzt. Die dafür aufgestellte Mahnwache will daran erinnern, doch aus der friedlichen Zusammenkunft wird ein gefährliches Desaster, als es zu einem erneuten schrecklichen Unfall kommt. Die Spezialisten vor Ort müssen alles geben, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

