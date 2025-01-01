Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 46: Mahnwache
44 Min.Ab 12
Bei einem verhängnisvollen Unfall auf einer vielbefahrenen Straße wurde ein kleiner Junge schwer verletzt. Die dafür aufgestellte Mahnwache will daran erinnern, doch aus der friedlichen Zusammenkunft wird ein gefährliches Desaster, als es zu einem erneuten schrecklichen Unfall kommt. Die Spezialisten vor Ort müssen alles geben, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.
