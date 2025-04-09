Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Mauer muss weg

SAT.1Staffel 5Folge 47vom 09.04.2025
Folge 47: Die Mauer muss weg

44 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

Ein vermutlich verletzter Säugling und dessen Oma müssen aus einem Haus befreit werden, in dem sie eingesperrt sind. Selbst unsere Helden sind fassungslos, vor allem deshalb, weil der Sohn der Frau, die im Haus eingesperrt ist, anscheinend der Täter ist. Eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt ...

