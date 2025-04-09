Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 47: Die Mauer muss weg
44 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Ein vermutlich verletzter Säugling und dessen Oma müssen aus einem Haus befreit werden, in dem sie eingesperrt sind. Selbst unsere Helden sind fassungslos, vor allem deshalb, weil der Sohn der Frau, die im Haus eingesperrt ist, anscheinend der Täter ist. Eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1