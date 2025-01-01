Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 50: Das große Zittern
44 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter verständigt den Rettungsdienst. Nachdem ihr Sohn vor Wochen verschwunden ist, wurde der Junge nun gesehen, als er in Müllcontainern gewühlt hat und anschließend im angrenzenden Waldgebiet verschwunden ist. Als der Suchtrupp auf seinen bewusstlosen Kumpel stößt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Eine Biker-Clique hält vor der Notaufnahme. Ein gestürzter Motorradbeifahrer muss behandelt werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1