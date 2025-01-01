Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 53: Panic Room
44 Min.Ab 12
Ein panischer Notruf alarmiert die Spezialisten: Auf einem alten Bahnhofsgelände werden Personen von jemandem verfolgt. Der Anruf bricht plötzlich ab. Eile ist geboten! Vor Ort stoßen die Rettungskräfte auf eine Mutter, die ihre Söhne sucht. - Nach einem Fahrradsturz bringt eine junge Frau ihre Schwester in die Notaufnahme. Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Unfall aus, doch dann verschlechtert sich der Zustand der Patientin rapide.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1