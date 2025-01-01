Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

(Un)Glory Hole

SAT.1Staffel 5Folge 61
(Un)Glory Hole

(Un)Glory HoleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 61: (Un)Glory Hole

44 Min.Ab 12

Ein Sportler in einem Fitnessstudio ruft die Rettungskräfte unter dem Vorwand, eine Schwindelattacke zu haben, um kurzfristig zu verbergen, in welcher Klemme er mit seinem Genital steckt. Außerdem: In der Notaufnahme wird ein Mann versorgt, dessen Symptome Rätsel aufwerfen. Von einer verschleppten Erkältung bis hin zu einer lebensbedrohlichen Virusinfektion könnte alles vorliegen. Schließlich kommen die Ärzte dem Geheimnis des Mannes auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen