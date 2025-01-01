Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 61: (Un)Glory Hole
44 Min.Ab 12
Ein Sportler in einem Fitnessstudio ruft die Rettungskräfte unter dem Vorwand, eine Schwindelattacke zu haben, um kurzfristig zu verbergen, in welcher Klemme er mit seinem Genital steckt. Außerdem: In der Notaufnahme wird ein Mann versorgt, dessen Symptome Rätsel aufwerfen. Von einer verschleppten Erkältung bis hin zu einer lebensbedrohlichen Virusinfektion könnte alles vorliegen. Schließlich kommen die Ärzte dem Geheimnis des Mannes auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1