Ich bin ein Sani, holt mich hier rausJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 62: Ich bin ein Sani, holt mich hier raus
44 Min.Ab 12
Die Rettungskräfte versorgen eine Frau, die bei einem Haushaltsunfall gestürzt ist. Auf dem Weg zum Rettungswagen sitzen die Spezialisten plötzlich in der Falle, denn wegen eines Stromausfalls bleibt der Aufzug stecken. Im selben Moment fängt es an, aus dem Keller verdächtig nach Feuer zu riechen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1