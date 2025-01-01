Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Party, Pellets, Panikstimmung

SAT.1Staffel 5Folge 64
Party, Pellets, Panikstimmung

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 64: Party, Pellets, Panikstimmung

44 Min.Ab 12

Eine Frau stürzt nach einer Party eine Treppe hinunter und wird schwer verletzt in die Klinik gebracht. Doch ihre Symptome passen nicht wirklich zu ihren Verletzungen. Was also ist wirklich auf der Geburtstagsfeier vorgefallen? Im Haus der Party stoßen die Rettungskräfte auf den verletzten Gastgeber.

SAT.1
