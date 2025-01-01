Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 64: Party, Pellets, Panikstimmung
44 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt nach einer Party eine Treppe hinunter und wird schwer verletzt in die Klinik gebracht. Doch ihre Symptome passen nicht wirklich zu ihren Verletzungen. Was also ist wirklich auf der Geburtstagsfeier vorgefallen? Im Haus der Party stoßen die Rettungskräfte auf den verletzten Gastgeber.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1