Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 65
Folge 65: Pustekuchen

44 Min.Ab 12

Rettungseinsatz während einer Klassenfahrt: Eine Schülerin mit lebensbedrohlichem Sauerstoffmangel muss auf der Toilette behandelt werden. - Ein Senior wird nach einem bösen Sturz im Supermarkt mit einem Oberschenkelhalsbruch in die Notaufnahme gebracht. Warum verhält er sich so komisch? - Großeinsatz in der Nacht: Drei Kinder wurden von einem scheinbar gewaltbereiten Mann in einer einsturzgefährdeten Ruine bedroht und verfolgt. Die Eltern der Jungs sind ratlos.

SAT.1
