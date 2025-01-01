Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ringmaß

SAT.1Staffel 5Folge 74
Folge 74: Ringmaß

44 Min.Ab 12

Auf einer Hochzeitsfeier stürzt der Trauzeuge des Bräutigams schwer. Ein normaler Unfall unter überschwänglichen Partygästen? Als die Spezialisten Vergiftungserscheinungen feststellen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn auch der Bräutigam scheint vergiftet und ist zudem verschwunden! Können die Rettungskräfte die Giftquelle ausmachen und den vermissten Bräutigam rechtzeitig finden, bevor der schönste Tag zum schlimmsten Tag im Leben des Brautpaares wird?

SAT.1
