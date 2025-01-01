Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 74: Ringmaß
44 Min.Ab 12
Auf einer Hochzeitsfeier stürzt der Trauzeuge des Bräutigams schwer. Ein normaler Unfall unter überschwänglichen Partygästen? Als die Spezialisten Vergiftungserscheinungen feststellen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn auch der Bräutigam scheint vergiftet und ist zudem verschwunden! Können die Rettungskräfte die Giftquelle ausmachen und den vermissten Bräutigam rechtzeitig finden, bevor der schönste Tag zum schlimmsten Tag im Leben des Brautpaares wird?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
