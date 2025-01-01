Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 81: Warte, Schlange
44 Min.Ab 12
Die Feuerwehr wird zu einem Wohnungsbrand gerufen. Die Bewohnerin und ihr Mann haben sich auf den Balkon gerettet. Doch als die Frau berichtet, dass sie vor einer riesigen Schlange geflohen sind, spitzt sich die Lage zu. Sind die Spezialisten nun selbst in Gefahr? Außerdem: Eine Lehrerin wird mit Magenbeschwerden in die Notaufnahme gebracht. Sie gibt an, unter Migräne zu leiden, doch die Ärzte können sich ihre Beschwerden zunächst nicht erklären.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1