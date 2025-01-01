Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 89: Fasten Furious
44 Min.Ab 12
Während einer Entschlackungskur bricht einer der Teilnehmer mit Schmerzen zusammen. Die Spezialisten finden heraus, dass die Kursleiterin in ihrer Gruppe verdächtige Pillen verteilt hat. Schwebt ein verschwundener Seminarteilnehmer möglicherweise in Lebensgefahr? Und: Die Spezialisten werden zu einem Bauernhof gerufen, wo ein Großvater und seine zwei Enkel verunfallt sind. Auf dem Weg in die Klinik verschlimmert sich der Zustand des einen Kindes.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1