Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Wenn ich groß bin
44 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Als die 14-jährige Tinka ihre große Schwester schwerverletzt in der Garage findet, ist sie nicht zu bremsen - immerhin will sie einmal Feuerwehrfrau werden. Ohne zu Zögern ruft sie die 112 und wächst beim Retten über sich selbst hinaus ... Vom Flughafen direkt in die Notaufnahme! Ein Kanaren-Urlauber hat sich den ganzen Heimflug elend gefühlt. Es stellt sich heraus, dass er einen heftigen Sonnenbrand erlitten hat. Doch es kommt noch schlimmer ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1