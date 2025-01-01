Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Trennung auf Zeit
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren vor die Tür gesetzten Freund im heimischen Wohnzimmer vor - augenscheinlich ist dieser betrunken und kollabiert. - Als eine Mutter erfährt, dass ihr herzkranker Sohn in der Notaufnahme ist, weil er mit dem Onkel auf Abenteuer-Tour statt ins Museum gegangen ist, rutscht ihr das Herz in die Hose. - Eine junge Frau ist im Bad eingeschlossen und scheint nach einem explosionsartigen Knall bewusstlos zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1