Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Blutige Ferien

SAT.1Staffel 6Folge 25
Blutige Ferien

Blutige FerienJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 25: Blutige Ferien

44 Min.Ab 12

Eine Mutter verletzt sich an einem Spiegel und droht zu verbluten. Der Vater muss verhindern, dass die kleine Tochter die Mutter so sieht - dabei kann er selbst kein Blut sehen. Und: Nachdem ein Mann seine Frau wegen Gedächtnislücken und eines gebrochenen Handgelenks in die Notaufnahme bringt, vertraut er sich dem Arzt an: Hängen die Erinnerungslücken und die extrem gesteigerte Libido seiner Frau zusammen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen