Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Blutige Ferien
44 Min.Ab 12
Eine Mutter verletzt sich an einem Spiegel und droht zu verbluten. Der Vater muss verhindern, dass die kleine Tochter die Mutter so sieht - dabei kann er selbst kein Blut sehen. Und: Nachdem ein Mann seine Frau wegen Gedächtnislücken und eines gebrochenen Handgelenks in die Notaufnahme bringt, vertraut er sich dem Arzt an: Hängen die Erinnerungslücken und die extrem gesteigerte Libido seiner Frau zusammen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1