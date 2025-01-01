Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Falsch gestochen
44 Min.Ab 12
Ein Familienausflug endet im Desaster! Nach einem Hornissen-Stich kann eine Frau ihre Hand kaum bewegen. - Auf dem Weg zur Arbeit der Schock: Eine Frau sieht plötzlich nur noch Nebel! In der Notaufnahme wird sie bewusstlos. - Schrecklicher Unfall in der Hundeschule: Ein Mann verliert bei Holzbauarbeiten die Kontrolle und sägt sich selbst in die Knochen. Es scheint ein erneuter Rheuma-Schub zu sein. Doch es soll noch viel mehr dahinter stecken ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1