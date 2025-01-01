Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Wie kann das sein
44 Min.Ab 12
Einer Frau wird plötzlich schwarz vor den Augen, weshalb sie einen Unfall verursacht. Der Grund für ihr Unwohlsein überrascht alle. - Eine 17-Jährige ist auf einer Party in eine Scherbe getreten. Reine Routine denken die Ärzte. Doch als bei der Untersuchung extrem erhöhte Leberwerte festgestellt werden, wendet sich das Blatt dramatisch. - Die Geburtstagsfeier einer 33-Jährigen endet in einem Alptraum. Bei den Vorbereitungen einer Schnitzeljagd verschwindet ihr Freund spurlos ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
