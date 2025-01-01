Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 38: Gedächtnisver-Lust
44 Min.Ab 12
Eine Frau hat mit ihrem Schwarm ein paar prickelnde Stunden erlebt. Plötzlich ist er wie verwandelt, schlägt um sich und behauptet, sie hätte ihn betäubt. - Außerdem: Eine Jugendliche hält sich für eine hässliche Riesin. Ist ihre Körpergröße auch Schuld an ihren Schmerzen? - Und: Ein junger Mann wurde von einer Schlange gebissen. Seine Mutter kann nicht auf die Einsatzkräfte warten und muss Erste Hilfe leisten, bevor es zu spät ist.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
