Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 44: Wo ist Mama?
44 Min.Ab 12
Ein Siebenjähriger taucht wegen einer Schürfwunde allein im Krankenhaus auf, derweil sucht seine 16-jährige Schwester verzweifelt nach ihrer beider Mutter. Eine 43-Jährige geht plötzlich auf ihren Nachbarn los, weil dieser mit einem Hochdruckreiniger seine Einfahrt säubert. Warum rastet die sonst immer so freundliche Frau aus?
