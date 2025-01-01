Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 56: Wasserbombe
44 Min.Ab 12
Drama im Hallenbad: Die jüngere Schwester der Bademeisterin wird ohnmächtig aus dem Wasser gezogen. Konnte sie sich einfach nicht über Wasser halten oder ist sie Opfer eines rücksichtlosen Badegasts geworden? Ein Mann kommt mit starken Bauchschmerzen in die Notaufnahme, nachdem er Fleisch gegessen hat. Eine Allergie liegt nicht vor. Die Erklärung für seinen Zustand überrascht schließlich alle ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1