SAT.1Staffel 6Folge 56
Folge 56: Wasserbombe

44 Min.Ab 12

Drama im Hallenbad: Die jüngere Schwester der Bademeisterin wird ohnmächtig aus dem Wasser gezogen. Konnte sie sich einfach nicht über Wasser halten oder ist sie Opfer eines rücksichtlosen Badegasts geworden? Ein Mann kommt mit starken Bauchschmerzen in die Notaufnahme, nachdem er Fleisch gegessen hat. Eine Allergie liegt nicht vor. Die Erklärung für seinen Zustand überrascht schließlich alle ...

