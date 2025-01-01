Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 67
Folge 67: Girls Fight

44 Min.Ab 12

Eine Kickboxerin geht nach einem harmlosen Schlag in den Bauch zu Boden. Leidet die Sportlerin unter einer unbekannten Vorerkrankung? - Als eine Mutter ihre kleine Tochter bei ihrem Ex abholen will, scheint dieser total high zu sein. Nimmt der Vater tatsächlich Drogen vor den Augen seiner Tochter?

