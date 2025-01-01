Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der mit dem Sprengstoff tanzt

SAT.1Staffel 6Folge 68
Der mit dem Sprengstoff tanzt

Der mit dem Sprengstoff tanztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 68: Der mit dem Sprengstoff tanzt

44 Min.Ab 12

Der Zoll prüft einen Werkstatthof auf Schwarzarbeit. Doch zuerst flieht der Betreiber und dann wird auch noch ein Mitarbeiter durch eine Explosion verletzt. - Eine junge Frau wollte gerade ihr erstes Mal mit ihrem Freund genießen - doch zuvor stürzt dieser unter Krämpfen aus dem Bett und muss in die Notaufnahme eingeliefert werden. Und das, nachdem er sich bereits seit Tagen körperlich distanziert verhält. Was verheimlicht er seiner Freundin?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen