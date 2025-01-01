Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 72: Du brauchst mich doch oder
44 Min.Ab 12
Aus dem Haus einer frischverwitweten Frau dringen dichte Rauchschwaden. Ihr Sohn ist im Haus! Hat er trotz ihrer Warnungen versucht, den neuen Herd anzuschließen? Eine Frau hat ihren Bruder mit ihrer Freundin verkuppelt. Alles lief super, doch dann will die verliebte Freundin plötzlich keinen Sex mehr ... Eine Mutter bangt um ihre Kinder: Sie haben die Verfolgung eines gewaltbereiten Ladendiebs aufgenommen - und schweben in großer Gefahr!
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1