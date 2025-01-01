Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 6Folge 81
Folge 81: Das Spiel ist aus

44 Min.Ab 12

Bei einem mittelalterlichen Liverollenspiel mit Schwertkampf kommt es zu einer Katastrophe: Jemand hat die Kunststoffschwerter gegen echte Waffen eingetauscht! - Eine junge Mutter macht sich Sorgen: Der Schwarm ihrer Tochter ist angeblich ohne Grund vom Balkon gestürzt. Was verheimlicht der junge Mann? - Während der Zoll in einer beliebten Kneipe eine Initiativprüfung durchführt, bricht plötzlich ein Gast zusammen. Ist der Kneipeninhaber dafür verantwortlich?

SAT.1
Alle 10 Staffeln und Folgen