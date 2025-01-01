Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 112
Folge 112: Das Geisterhaus

23 Min.Ab 12

Ein achtjähriges Mädchen tätigt den Notruf, nachdem es seine Oma schrecklich hat schreien hören. Den Grund kann das Kind nicht mehr nennen. Vor Ort treffen die Spezialisten niemanden an. Wo sind die Kleine und ihre Oma? - Eine Touristin wurde von einem Insekt gestochen und zeigt scheinbar eine gefährliche allergische Reaktion. Doch der Einsatz nimmt einen anderen Verlauf, als erwartet, denn das Tier, das die Frau gestochen hat, ruft sogar den Zoll auf den Plan.

SAT.1
