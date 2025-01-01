Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Schein oder Nichtschein

SAT.1Staffel 7Folge 141
Schein oder Nichtschein

Schein oder NichtscheinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 141: Schein oder Nichtschein

23 Min.Ab 12

Immer im Einsatz, wenn es dramatisch oder gar gefährlich wird: Die Sendung begleitet echte Experten durch ihren spannenden Job-Alltag. Ob Autobahnpolizei, Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, Notarzt oder Zollbeamte - die Sendung bietet unmittelbare Einblicke der Fachmänner und -frauen bei spektakulären Einsätzen, waghalsigen Bergungsarbeiten und lebensrettenden Notfallhilfen.

