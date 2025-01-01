Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 154: Der Influencer
23 Min.Ab 12
Die 25-jährige Schwester eines selbsternannten Internet-"Influencers" kann dessen Sucht nach Klicks und Likes nicht mehr nachvollziehen, bis die beiden eine erschreckende Entdeckung machen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1