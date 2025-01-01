Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 168: Ohne Schweiß kein Preis
23 Min.Ab 12
Als sich Bürohengst Thomas mit Aikido fit machen will, bricht er schon beim Aufwärmtraining zusammen und verletzt dabei einen Trainingspartner. Was führte zu dem Kollaps?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1