Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 174: Verpennt verkohlt verschwunden
23 Min.Ab 12
Einsatz vor einem Catering-Unternehmen: Ein Wagen der Firma geht in Flammen auf, der Sohn der Inhaber erleidet eine Rauchgasvergiftung. Aber wo steckt sein kleiner Bruder, den er eigentlich zur Schule fahren sollte? - Auf einem Flughafen stoßen die Zöllner auf den Reisekoffer einer Frau voll unverzollter Gegenstände. Schnell wird klar, dass die Waren einem Flugzeug-Trolley entnommen wurden. Offensichtlich ein Diebstahl!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
